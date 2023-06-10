«Кобе Брайант, Рэй Аллен и Стив Нэш». Гилберт Аренас назвал трех самых трудолюбивых игроков

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас назвал Кобе Брайанта одним из самых трудолюбивых игроков, которых он когда-либо видел в НБА.

«Матч начинается в семь часов, раньше пяти обычно никто не приходит. Я прихожу в три, и, конечно же, Кобе уже там весь в поту, тренируется, как будто это седьмой матч серии плей-офф. Не просто бросает по кольцу, а проводит полноценную тренировку, а потом еще выходит на матч.

Я стал приходить в зал в три часа со второго года в лиге. Я видел там только нескольких игроков: Кобе, Рэя Аллена и иногда Стива Нэша», – рассказал Аренас.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко