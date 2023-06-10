«Кобе Брайант, Рэй Аллен и Стив Нэш». Гилберт Аренас назвал трех самых трудолюбивых игроков

Теги Кобе Брайант Стив Нэш Рэй Аллен НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас назвал Кобе Брайанта одним из самых трудолюбивых игроков, которых он когда-либо видел в НБА.

«Матч начинается в семь часов, раньше пяти обычно никто не приходит. Я прихожу в три, и, конечно же, Кобе уже там весь в поту, тренируется, как будто это седьмой матч серии плей-офф. Не просто бросает по кольцу, а проводит полноценную тренировку, а потом еще выходит на матч.

Я стал приходить в зал в три часа со второго года в лиге. Я видел там только нескольких игроков: Кобе, Рэя Аллена и иногда Стива Нэша», – рассказал Аренас.

Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко

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4 комментария

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DirtyHarry 44
Да чего хоть ты свистишь то. Если бы ты бул таким трудолюбивым, никакого бы инцедента с пушками не было бы. И в защите хоть немного бы пахал. Сам же говорил, что лентяем был, а теперь видете ли...хотя может он первые года прогресса только ходил)))
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khali
Вы че там все в один зал ходили?
«Ну я посмотрел на них, дал водного и пошел поспать»
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rigobersong
Ответ DirtyHarry 44
Да чего хоть ты свистишь то. Если бы ты бул таким трудолюбивым, никакого бы инцедента с пушками не было бы. И в защите хоть немного бы пахал. Сам же говорил, что лентяем был, а теперь видете ли...хотя может он первые года прогресса только ходил)))
Вспомнилось видео с Аренасом, всегда с него угораю. Перевод от Знаменского шикарен:))
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Abdulla
Ответ khali
Вы че там все в один зал ходили? «Ну я посмотрел на них, дал водного и пошел поспать»
Это был виртуальный зал в голове Аренаса.
Ну-ну, ходил он в зал, весь такой трудяга )
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