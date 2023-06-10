«Он был очень серьезным». Чарльз Баркли считает, что Кобе Брайант не смог бы работать в Inside the NBA
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что Кобе Брайант не смог бы работать в шоу Inside the NBA.
«Только не с его характером. Не думаю, что он был создан для веселья.
Он был отличным человеком, он мне нравился, покойся с миром. Но он был очень серьезным парнем. Многие не знают, что мы работаем с семи до двух ночи. Никто не хочет быть чертовски серьезным с семи до двух ночи», – сказал Баркли.
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