«Он был очень серьезным». Чарльз Баркли считает, что Кобе Брайант не смог бы работать в Inside the NBA

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что не смог бы работать в шоу Inside the NBA.

«Только не с его характером. Не думаю, что он был создан для веселья.

Он был отличным человеком, он мне нравился, покойся с миром. Но он был очень серьезным парнем. Многие не знают, что мы работаем с семи до двух ночи. Никто не хочет быть чертовски серьезным с семи до двух ночи», – сказал Баркли.

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