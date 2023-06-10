«Он был очень серьезным». Чарльз Баркли считает, что Кобе Брайант не смог бы работать в Inside the NBA

Теги Кобе Брайант НБА телевидение Чарльз Баркли Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что Кобе Брайант не смог бы работать в шоу Inside the NBA.

«Только не с его характером. Не думаю, что он был создан для веселья.

Он был отличным человеком, он мне нравился, покойся с миром. Но он был очень серьезным парнем. Многие не знают, что мы работаем с семи до двух ночи. Никто не хочет быть чертовски серьезным с семи до двух ночи», – сказал Баркли.

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2 комментария

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Ильдар Мансуров
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boller_73
Ответ Ильдар Мансуров
Волк в цирке не выступает
Ауф
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