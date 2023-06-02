«Енисей» объявил о назначении Йовицы Арсича на пост главного тренера

Красноярский « » официально назначил Йовицу Арсича на пост главного тренера команды.

Клуб договорился с 54-летним специалистом о контракте на сезон-22/23.

Арсич трижды становился чемпионом Болгарии с командой «Лукойл-Академик» (2010, 2011, 2015) и один раз выиграл Кубок страны (2011). С 2007 по 2009 год возглавлял сборную Македонии и вывел команду на Евробаскете-2009, второй раз в истории страны.

До этого в 2001 году в качестве ассистента главного тренера сборной команды Югославии стал золотым медалистом чемпионата Европы, который проходил в Турции. В 2021 году работал с национальной сборной Сербии.

В начале апреля бывший главный тренер перешел из «Енисея» в «Самару».

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