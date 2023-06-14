Душко Иванович после поражения в 1-м матче от «Партизана»: «На 100% уверен, что мы победим»

Главный тренер « » после поражения от « » (80:88, 0-1) в первом матче финальной серии лиги заявил, что не сомневается в итоговой победе.

Иванович уже говорил о грядущей победе по ходу сезона.

«Ничего не изменилось. Я на 100% уверен, что мы победим.

«Партизан» играл намного лучше нас в первой половине, то есть не столько лучше, сколько с большей энергией. Эта энергия придавала им уверенности, и они создали солидное очковое преимущество (22 очка – Sports.ru). Мы были близки к возвращению, нам не хватило немного сил и уверенности, чтобы сделать другой результат. Мы оставили это на вторую встречу серии», – заявил Иванович.

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