Адриатическая лига. Финал. «Партизан» принимает «Црвену Звезду» в 1-м матче
Во вторник, 13 июня, началась финальная серия плей-офф Адриатической лиги между сербскими «Партизаном» и «Црвеной Звездой».
Адриатическая лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 13 июня, 21.00, «Штарк Арена»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете
Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷♂️
Йокич взял титул! Он идеал европейского экспорта: меняет НБА сам, а не меняется ради нее
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