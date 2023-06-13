Адриатическая лига. Финал. «Партизан» принимает «Црвену Звезду» в 1-м матче

Во вторник, 13 июня, началась финальная серия плей-офф лиги между сербскими « » и « ».

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Первый матч

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️

Йокич взял титул! Он идеал европейского экспорта: меняет НБА сам, а не меняется ради нее