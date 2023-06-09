«Партизан» отказался от переноса даты финала Aдриатической лиги. Турнир не прислушался к мнению клуба

Теги Партизан Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Баскетбол

Руководители Адриатической лиги и чемпионата Сербии достигли договоренности о переносе финалов обоих турниров, чтобы предотвратить конфликт расписаний для «Црвены Звезды».

«Партизан» не принял предложенные изменения. Несмотря на это, сегодня утром Адриатическая лига опубликовала официальное расписание, согласно которому начало серии запланировано на «Штарк Арене» во вторник, 13 июня.

Следующие даты – 15 и 18 июня. Также матчи запланированы на 20 и 23 июня, если четвертая и пятая игры понадобятся.

«Партизан» хотел, чтобы игры были сыграны в соответствии с первоначальным планом: 12, 14, 17, 19 и 22 июня. Финал сербской лиги с участием «Црвены Звезды» запланирован на 9, 11 и, при необходимости, 12 июня.

Адриатическая лига отвергла официальное письмо «Партизана».

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