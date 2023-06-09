Адриатическая лига удовлетворила просьбу «Партизана» об изменении расписания финала против «Црвены Звезды»
Адриатическая лига согласилась перенести пятую игру серии с 23 июня на 22 июня, удовлетворив просьбу «Партизана».
Клуб выпустил официальное заявление, в котором согласился с решением об изменении сроков финальной серии.
Полное расписание финалов чемпионата Сербии и Адриатической лиги:
Пятница, 9 июня: «Црвена Звезда» – ФМП – чемпионат Сербии
Воскресенье, 11 июня: ФМП – «Црвена Звезда» – чемпионат Сербии
Понедельник, 12 июня: «Црвена Звезда» – ФМП – чемпионат Сербии*
Вторник, 13 июня: «Партизан» – «Црвена Звезда» – Адриатическая лига
Четверг, 15 июня: «Партизан» – «Црвена Звезда» – Адриатическая лига
Воскресенье, 18 июня: «Црвена Звезда» – «Партизан» – Адриатическая лига
Вторник, 20 июня: «Црвена Звезда» – «Партизан» – Адриатическая лига*
Четверг, 22 июня: «Партизан» – «Црвена Звезда» – Адриатическая лига*
* – если потребуется.
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