Адриатическая лига удовлетворила просьбу «Партизана» об изменении расписания финала против «Црвены Звезды»

Теги Партизан Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига ФМП Баскетбол

Адриатическая лига согласилась перенести пятую игру серии с 23 июня на 22 июня, удовлетворив просьбу «Партизана».

Клуб выпустил официальное заявление, в котором согласился с решением об изменении сроков финальной серии.

Полное расписание финалов чемпионата Сербии и Адриатической лиги:

Пятница, 9 июня: «Црвена Звезда» – ФМП – чемпионат Сербии

Воскресенье, 11 июня: ФМП – «Црвена Звезда» – чемпионат Сербии

Понедельник, 12 июня: «Црвена Звезда» – ФМП – чемпионат Сербии*

Вторник, 13 июня: «Партизан» – «Црвена Звезда» – Адриатическая лига

Четверг, 15 июня: «Партизан» – «Црвена Звезда» – Адриатическая лига

Воскресенье, 18 июня: «Црвена Звезда» – «Партизан» – Адриатическая лига

Вторник, 20 июня: «Црвена Звезда» – «Партизан» – Адриатическая лига*

Четверг, 22 июня: «Партизан» – «Црвена Звезда» – Адриатическая лига*

* – если потребуется.

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