Три опытных арбитра отказались судить финал Адриатической лиги «Партизан» – «Црвена Звезда»

Три арбитра – Илья Белошевич, Миливое Йовчич и Урош Николич – отказались работать на матчах финальной серии плей-офф Адриатической лиги между « » и « ».

Арбитры часто отказываются судить белградское дерби из-за травли как в Интернете, так и в реальной жизни.

Все трое являются постоянными судьями Евролиги. Белошевич — один из самых опытных и уважаемых арбитров в Европе, в прошлом сезоне он был пятым по количеству матчей. Николич в этом сезоне работал на 21 матче регулярного чемпионата Евролиги.

Финальная серия лиги стартует на следующей неделе.

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