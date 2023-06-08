Три опытных арбитра отказались судить финал Адриатической лиги «Партизан» – «Црвена Звезда»

Теги Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига судьи Баскетбол

Три арбитра – Илья Белошевич, Миливое Йовчич и Урош Николич – отказались работать на матчах финальной серии плей-офф Адриатической лиги между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

Арбитры часто отказываются судить белградское дерби из-за травли как в Интернете, так и в реальной жизни.

Все трое являются постоянными судьями Евролиги. Белошевич — один из самых опытных и уважаемых арбитров в Европе, в прошлом сезоне он был пятым по количеству матчей. Николич в этом сезоне работал на 21 матче регулярного чемпионата Евролиги.

Финальная серия Адриатической лиги стартует на следующей неделе.

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий