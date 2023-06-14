Никола Йокич о 41-м номере на драфте 2014 года: «Зря вы не верили в пухлого мальчишку»

Теги Денвер НБА драфт НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич ответил на вопрос о выборе под 41-м номером на драфте 2014 года.

Журналист: Вас выбрали всего лишь под 41-м номером. В этот момент по телевизору крутили рекламу Taco Bell...

Йокич: Зря вы не верили в пухлого мальчишку. «Наггетс» поверили. Мне кажется, это сработало.

В завершившемся сезоне году серб привел «Наггетс» к победе в чемпионате, став MVP финальной серии.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

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9 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Это судьба просто.Кто то же должен был привести Денвер к чемпионству.Если уж Алекс Инглиш не смог,Мутомбо не смог,Карамелька и Айверсон не смогли,то нужен был уж совсем неочевидный супергерой.И они его получили.
В принципе,похожая история и у Милуоки с Янисом.
+32
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ДИКАНЬ
Колокол пробил, а никто не понял)
+9
-1
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Отец Мельдоний
Йокич это пример профессионального отношения к своему делу, к своей работе!
Как и Джокович в свои 36 лет остается и является лучшим.
Ничего бы не выросло из "пухлого мальчишки", если бы не работоспособность, дисциплина, сила воли и желание - что Йокич своим примером доказал.
Никогда не говори никогда!
*Тут уместно сравнение с Зайоном, которому выдавали такие авансы, да и талантом был не обделен - но, сегодня обсуждается только его похождения с порнoпрoститутками, других новостей нет!
Да и раньше были в основном как он худеет и сколько жрёт, с баскетболом совершенно не связанные.
Вот это та самая разница в профессиональном подходе к своей работе за которую десятки миллионов получаешь!
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Sweetener
Ответ scorp19
Ага, и все теперь побежали выбирать на драфте пухлых мальчиков из Европы ))) не будет такого. это просто случайность, счастливый билет, случай 1 из 1000. А закономерность говорит о том что таким людям в лиге делать нечего, а заигрывают наоборот супер атлеты. Поэтому логично почему в него не верили.
Баскетбольный интеллект, видение площадки, скорость мышления тоже оцениваются перед драфтом. И последнее время как раз ценится уникальное сочетание навыков. Одно дело просто пухлый мальчик, другое - пухлый мальчик ростом за 210 с талантом хорошего разыгрывающего, как у Йокича. Или пухлый шкафчик Зайон, который свои полтора центнера поднимает в воздух как на батуте.
+5
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Сергей Пузанков
Ответ Локоть Артеста
Такие игроки во втором раунде попадаются очень редко.
А в первом прям через одного такие игроки?)
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scorp19
Ответ Sweetener
Баскетбольный интеллект, видение площадки, скорость мышления тоже оцениваются перед драфтом. И последнее время как раз ценится уникальное сочетание навыков. Одно дело просто пухлый мальчик, другое - пухлый мальчик ростом за 210 с талантом хорошего разыгрывающего, как у Йокича. Или пухлый шкафчик Зайон, который свои полтора центнера поднимает в воздух как на батуте.
Был бы этот талант настолько очевиден, он бы не ушёл настолько низко на драфте. Думаю на то время для всех это был просто пухлый центр, который зачем то берётся разыгрывать мяч, что само по себе уже у многих ассоциировалось с какой то дичью, ведь не было принято так играть. И даже наличие броска у центра тогда не требовали и Деандре Джоржданы, Драммонды считались топовыми игроками и Мозговым выписывали контракты на 64млн. А его хайлайты в сербской лиге не воспринимались всерьёз.

А Зион он ни разу не пухлый. Там такая огромная гора мышц, что даже при наличие лишнего веса он всё равно может взлетать в воздух так как он делает. Чудес не бывает, прям жиробасы по физухе так не данчат.
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Локоть Артеста
Такие игроки во втором раунде попадаются очень редко.
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rembrandao
Интересно, помнит всех, кого выбрали до него?

P.S: тот драфт был вообще странным: там в топ-10 уходили такие персонажи, как Стаускас и Вонле, а во втором раунде - Йокич, Джерами Грант, Кларксон, Динвидди, Джо Харрис, Дуайт Пауэлл.
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