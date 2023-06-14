Никола Йокич о 41-м номере на драфте 2014 года: «Зря вы не верили в пухлого мальчишку»
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич ответил на вопрос о выборе под 41-м номером на драфте 2014 года.
Журналист: Вас выбрали всего лишь под 41-м номером. В этот момент по телевизору крутили рекламу Taco Bell...
Йокич: Зря вы не верили в пухлого мальчишку. «Наггетс» поверили. Мне кажется, это сработало.
В завершившемся сезоне году серб привел «Наггетс» к победе в чемпионате, став MVP финальной серии.
«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе
Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете
В принципе,похожая история и у Милуоки с Янисом.
Как и Джокович в свои 36 лет остается и является лучшим.
Ничего бы не выросло из "пухлого мальчишки", если бы не работоспособность, дисциплина, сила воли и желание - что Йокич своим примером доказал.
Никогда не говори никогда!
*Тут уместно сравнение с Зайоном, которому выдавали такие авансы, да и талантом был не обделен - но, сегодня обсуждается только его похождения с порнoпрoститутками, других новостей нет!
Да и раньше были в основном как он худеет и сколько жрёт, с баскетболом совершенно не связанные.
Вот это та самая разница в профессиональном подходе к своей работе за которую десятки миллионов получаешь!
А Зион он ни разу не пухлый. Там такая огромная гора мышц, что даже при наличие лишнего веса он всё равно может взлетать в воздух так как он делает. Чудес не бывает, прям жиробасы по физухе так не данчат.
P.S: тот драфт был вообще странным: там в топ-10 уходили такие персонажи, как Стаускас и Вонле, а во втором раунде - Йокич, Джерами Грант, Кларксон, Динвидди, Джо Харрис, Дуайт Пауэлл.