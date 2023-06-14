Звездный центровой « » ответил на вопрос о выборе под 41-м номером на драфте 2014 года.

Журналист: Вас выбрали всего лишь под 41-м номером. В этот момент по телевизору крутили рекламу Taco Bell...

Йокич: Зря вы не верили в пухлого мальчишку. «Наггетс» поверили. Мне кажется, это сработало.

В завершившемся сезоне году серб привел «Наггетс» к победе в чемпионате, став MVP финальной серии.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете