«Я был пухлым, а майка с 15-м номером была самой большой». Никола Йокич рассказал, как выбрал игровой номер
Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич в интервью новичку «Орландо» Паоло Банкеро рассказал, почему выбрал 15-й игровой номер.
«Я был пухлым, я был большим, а майка с 15-м номером была самой большой. Так этот номер и закрепился за мной, но мне он нравится», – посмеялся Йокич.
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