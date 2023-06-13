«Я был пухлым, а майка с 15-м номером была самой большой». Никола Йокич рассказал, как выбрал игровой номер

Сербский центровой « » в интервью новичку «Орландо» рассказал, почему выбрал 15-й игровой номер.

«Я был пухлым, я был большим, а майка с 15-м номером была самой большой. Так этот номер и закрепился за мной, но мне он нравится», – посмеялся Йокич.

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