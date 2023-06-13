«Я был пухлым, а майка с 15-м номером была самой большой». Никола Йокич рассказал, как выбрал игровой номер

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Паоло Банкеро Баскетбол

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич в интервью новичку «Орландо» Паоло Банкеро рассказал, почему выбрал 15-й игровой номер.

«Я был пухлым, я был большим, а майка с 15-м номером была самой большой. Так этот номер и закрепился за мной, но мне он нравится», – посмеялся Йокич.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

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1 комментарий

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& Co1366
Был пухлый, а вымахал за 2 метра!
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