Джамал Мюррэй: «Разозлился на Йокича, потому что он все время отдавал передачи»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй рассказал, почему он был недоволен Николой Йокичем во время 5-го матча финальной серии против «Майами» (94:89, 4-1).

«Сегодня во время матча я разозлился на него, потому что он все время отдавал передачи. Я отдал ему в трехсекундную зону, он должен был бросить флоутер, но сделал скидку. Мяч ушел в аут, потеря. Я такой: «Бро, просто бросай».

Но такой уж он есть. Это его манера игры. И поэтому мы так хороши. Даже если он открыт, а ребята опаздывают, вам все равно нужно опекать его и всех остальных. Йокич – самый ценный игрок финальной серии, и это справедливо», – сказал Мюррэй.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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2 комментария

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Костя Кот
даже здесь йокич не прав) слишком много отдает, не защищается, бросок корявый, типл-дабл за игру. никому такого одноклубника не пожелаешь)
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Сергей Пузанков
Вот кого надо благодарить, что плей-офф со средним трипл-даблом не случилось
+2
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