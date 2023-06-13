Джамал Мюррэй: «Разозлился на Йокича, потому что он все время отдавал передачи»

Разыгрывающий « » рассказал, почему он был недоволен во время 5-го матча финальной серии против « » (94:89, 4-1).

«Сегодня во время матча я разозлился на него, потому что он все время отдавал передачи. Я отдал ему в трехсекундную зону, он должен был бросить флоутер, но сделал скидку. Мяч ушел в аут, потеря. Я такой: «Бро, просто бросай».

Но такой уж он есть. Это его манера игры. И поэтому мы так хороши. Даже если он открыт, а ребята опаздывают, вам все равно нужно опекать его и всех остальных. Йокич – самый ценный игрок финальной серии, и это справедливо», – сказал Мюррэй.

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂