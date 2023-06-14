Дарко Раякович: «У меня уже болит челюсть. В последние дни на моем лице улыбка»

Сербский специалист Дарко Раякович рассказал о своем настроении после того, « » сделал его 10-м главным тренером в истории клуба.

«Последние три дня на моем лице была такая улыбка, что у меня начала болеть челюсть», – пошутил Раякович во вторник во время пресс-конференции.

44-летний Раякович сменил Ника Нерса, который был уволен 21 апреля после того, как «Рэпторс» завершили регулярку с результатом 41-41 и проиграли в первом раунде плей-ин.

Раякович заявил, что для него очень важно стать вторым в истории главным тренером клуба НБА из Сербии.

«Это также важное событие для всей сербской общины здесь, в Торонто. Многие люди связывались со мной. Это много значит для моей семьи в Сербии и всего баскетбольного сообщества в стране», – заявил тренер.

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