«Милан» ведет переговоры с Исмаэлем Камагате

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«Милан» ведет переговоры о подписании контракта с французским центровым Исмаэлем Камагате (22 года, 211 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Камагате был выбран «Детройтом» на драфте 2022 года под 46-м номером, после чего провел сезон во Франции за «Париж». Показатели 22-летнего центрового в чемпионате Франции составили 9,9 очка, 7,5 подбора и 1,4 блок-шота.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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