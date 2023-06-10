«Милан» ведет переговоры с Исмаэлем Камагате

« » ведет переговоры о подписании контракта с французским центровым Исмаэлем Камагате (22 года, 211 см), сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Камагате был выбран « » на драфте 2022 года под 46-м номером, после чего провел сезон во Франции за « ». Показатели 22-летнего центрового в чемпионате Франции составили 9,9 очка, 7,5 подбора и 1,4 блок-шота.

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