Йокич после завоевания титула принял поздравления от членов семьи, Мюррэй и Гордон плакали

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Аарон Гордон Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене «Майами» со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА выиграли чемпионат. 

Лидер «Денвера» Никола Йокич после завоевания титула принял поздравления от членов семьи – жены с дочерью, а также родных братьев.

Разыгрывающий Джамал Мюррэй и форвард Аарон Гордон не сдержали эмоций.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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5 комментариев

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Станислав Шалковский
Братья Николы, кажется, были больше рады титулы, чем сам Никола.
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Рустам Гарипов
Ответ Станислав Шалковский
Братья Николы, кажется, были больше рады титулы, чем сам Никола.
Мне кажется Никола просто выдохся под конец игры, на празднования сил не осталось)
+5
0
+5
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ta1ib
https://youtu.be/x-nsd_w2-DM?t=49 там кто-то по русски говорит и на ..уй посылается=))
0
0
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Misson
Скромный парень Йокич. Взошел на самую вершину баскетбольного олимпа.
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