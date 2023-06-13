Йокич после завоевания титула принял поздравления от членов семьи, Мюррэй и Гордон плакали
«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене «Майами» со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.
«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА выиграли чемпионат.
Лидер «Денвера» Никола Йокич после завоевания титула принял поздравления от членов семьи – жены с дочерью, а также родных братьев.
Разыгрывающий Джамал Мюррэй и форвард Аарон Гордон не сдержали эмоций.
Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира
«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂
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