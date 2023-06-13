«Денвер» в понедельник обыграл на домашней арене « » со счетом 94:89 и завершил финальную серию плей-офф – 4-1.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА выиграли чемпионат.

Лидер « » после завоевания титула принял поздравления от членов семьи – жены с дочерью, а также родных братьев.

Разыгрывающий Джамал Мюррэй и форвард не сдержали эмоций.

Полвека мучений кончились: титул у «Наггетс»! Теперь Йокич – бесспорно лучший баскетболист мира

«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂