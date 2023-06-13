Бывший руководитель клуба НБА: «Майами» без Тайлера Хирро играет лучше»
Бывший руководитель одного из клубов НБА раскритиковал атакующего защитника «Майами» Тайлера Хирро.
«Ему нужен мяч в руках. Возможно, без него они играют лучше.
Лаури есть Лаури. Винсент есть Винсент. Возможно, с Хирро они не так продуктивны. Не говоря уже о том, что он является дырой в их защите», – сказал функционер.
Хирро пропустил весь розыгрыш плей-офф, в котором его команда дошли до финальной серии.
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