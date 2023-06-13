Бывший руководитель клуба НБА: «Майами» без Тайлера Хирро играет лучше»

Бывший руководитель одного из клубов НБА раскритиковал атакующего защитника « » .

«Ему нужен мяч в руках. Возможно, без него они играют лучше.

Лаури есть Лаури. Винсент есть Винсент. Возможно, с Хирро они не так продуктивны. Не говоря уже о том, что он является дырой в их защите», – сказал функционер.

Хирро пропустил весь розыгрыш плей-офф, в котором его команда дошли до финальной серии.

Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим