Бывший руководитель клуба НБА: «Майами» без Тайлера Хирро играет лучше»

Теги Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Бывший руководитель одного из клубов НБА раскритиковал атакующего защитника «Майами» Тайлера Хирро.

«Ему нужен мяч в руках. Возможно, без него они играют лучше.

Лаури есть Лаури. Винсент есть Винсент. Возможно, с Хирро они не так продуктивны. Не говоря уже о том, что он является дырой в их защите», – сказал функционер.

Хирро пропустил весь розыгрыш плей-офф, в котором его команда дошли до финальной серии.

Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

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2 комментария

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Георгий Новиков
Лол, а винсент и лаури не дыры в защите, я понял
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leon01
играет лучше.выигрывает хуже
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