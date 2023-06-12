Статус Тайлера Хирро изменился с «пропустит игру» на «под вопросом»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Участие защитника «Майами» Тайлера Хирро в 5-м матче финала против «Денвера» стало более вероятным.

Статус игрока изменился с «пропустит игру» на «под вопросом».

«По словам источников, есть надежда на то, что Хирро не получит осложнений в преддверии пятой игры и сможет справиться с дискомфортом в правой руке», – пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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3 комментария

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badaboom
поздно(
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pele_kan
"все сложно"
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Дэннис Молинарев
Вроде же не руку, а два пальца сломал
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