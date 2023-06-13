Андрей Кириленко: «Никола Йокич заслужил титул»

Теги Денвер РФБ НБА Андрей Кириленко НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что Никола Йокич нравится ему своим классическим баскетболом, и что сербский центровой «Денвера» заслужил титул чемпиона НБА.

«С Йокичем нельзя сказать, что мы знакомы хорошо, но если увидимся – перекинемся парой слов. Пару раз виделись с ним, знакомы шапочно, но я за него болею.

Считаю, что особенно в нынешнее время, когда все привыкли, что игроки НБА часто возятся с мячом, «скореры» такие, Никола играет в классический баскетбол. Мне ужасно это нравится. Нравится, когда игроки могут делать других в команде вокруг себя лучше. Причем в таком стиле он много лет играет, безусловно, заслужил титул», – сказал Кириленко.

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

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