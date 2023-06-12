Джабари Смит о Хардене в «Рокетс»: «Это стало бы возвращением домой»

Форвард «Рокетс» Джабари Смит заявил, что возвращение в команду звездного защитника «Филадельфии» стало бы хорошим решением для обеих сторон.

«Было бы здорово. Команде точно не помешает игрок, который станет членом Зала славы. Это внушает надежду, но мы не думаем только об этом варианте. По-прежнему сосредоточены на самих себе, на том, как можем стать лучше благодаря прогрессу всей команды.

Это стало бы возвращением домой. Джеймс так много сделал для города. Его здесь по-прежнему очень любят. Если он вернется, то будет чувствовать себя как дома», – заявил .

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