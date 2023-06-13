Управляющий и президент «Денвера» Джош Кронке прокомментировал первое чемпионство в истории клуба.

«Выигрывать чемпионат – потрясающее чувство. Они могут продолжать называть нас скучными. Мы продолжим побеждать.

Мы вышли на этот уровень весьма органично, естественным путем, развиваясь с нуля. Теперь, когда мы здесь, нам хотелось бы задержаться на некоторое время и быть в числе претендентов. Но думаю, что эта команда будет претендовать на победу в чемпионате в течение долгого времени», – заявил Кронке.

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