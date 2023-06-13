Джимми Батлер: «Все еще верю в победу в чемпионате с «Майами»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер поделился мыслями после поражения в финальной серии НБА с «Денвером» (1-4).

«Я просто благодарен за то, что мог играть в одной команде с этими парнями. Многому у них научился. Они дали мне многое. Мне бы так хотелось сделать это для них, потому что они определенно этого заслуживают.

Мои четыре сезона в «Майами»? Было здорово. Со многой тут играли шикарные товарищи по команде, мы бились вместе и имели возможность побороться за титул, в который я все еще верю. Мы можем сделать это, как команда, как клуб, как город», – сказал Батлер.

В пятой встрече Джимми набрал 21 очко при 5 из 18 с игры за 41 минуту.

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«Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂

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12 комментариев

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mqh9pzrxgf
Майами в 9
+46
-3
+43
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Sonder
Ниче, Джимми, шестой матч за вами, я верю
+11
-6
+5
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Anastasiia Khvorostova
Ответ AEZAKMI228
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Как же сильно зелёные задест в вашей голове, что уже под которым по счету постом вы пишите про зелёное болото
+5
-1
+4
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scorp19
Без Хаслема уже не вариант.
+3
-1
+2
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noke
Если контракты Робинсона и Лаури как-то снять с себя - то можно было бы подумать.
В конце концов - Хирро, Оладипо не играли.
+3
-1
+2
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jjeka
Батлер мог играть лучше в этой серии, в пятом матче не забил много чисто своих важнейших бросков. Хотелось, чтоб Хит еще поборолись, но можно не сомневаться, что они сделали абсолютно всё, что могли, и за это им большое спасибо
+2
0
+2
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Arthur Ugly
Ответ AEZAKMI228
Я тебе больше скажу я щас гоняю в зеленых штанах из сешки за 300 рублей
Прямо не снимая зелёных штанов гоняешь? Тоже дело))))
+2
0
+2
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TFP_Sports
Если Йокич перейдет в Майми то да
+2
-1
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DaniZero
Если Янис ,Йокич перейдут в Майами тот можно , но контракты Робинсона и Лаури тяжелая ноша, Леброна можете возвратить то тогда еще можно, а так Батлер это Пипен своего рода сам не может затащить в чемпионы , а с главной супер звездой можно,Батлер как по мне Звезда, но не супер Звезда
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Ричард Пэйпен
Майами способны побелить в финале, если Батлер будет второй звездой, а Бэм третьей. Им нужна первая звезда. ТэЧеКа
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-1
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N-6 AlexanderX
Я два года верил, что вы столкнетесь с «Лейкерс» в финале, теперь наверное перестану. Потому что надеюсь, что один господин, который время от времени навещает по ночам "Мефодиев с Кириллами" по делам житейским, периодически пугая их, наконец - то попросит обмен. А вы что-нибудь придумаете с Тайлером Хирро. Киргуду:)

К Майами нет никаких вопросов. Выжали из состава по максиму, если не более.
0
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AEZAKMI228
Ответ Sonder
Ниче, Джимми, шестой матч за вами, я верю
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