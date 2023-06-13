Джимми Батлер: «Все еще верю в победу в чемпионате с «Майами»
Лидер «Майами» Джимми Батлер поделился мыслями после поражения в финальной серии НБА с «Денвером» (1-4).
«Я просто благодарен за то, что мог играть в одной команде с этими парнями. Многому у них научился. Они дали мне многое. Мне бы так хотелось сделать это для них, потому что они определенно этого заслуживают.
Мои четыре сезона в «Майами»? Было здорово. Со многой тут играли шикарные товарищи по команде, мы бились вместе и имели возможность побороться за титул, в который я все еще верю. Мы можем сделать это, как команда, как клуб, как город», – сказал Батлер.
В пятой встрече Джимми набрал 21 очко при 5 из 18 с игры за 41 минуту.
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В конце концов - Хирро, Оладипо не играли.
К Майами нет никаких вопросов. Выжали из состава по максиму, если не более.