Бэм Адебайо: «За счет воли мы проложили себе путь туда, где никто не ожидал нас увидеть»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо подвел итоги сезона, в котором команда сенсационно пробилась в финал НБА с 8-м «посевом» в Восточной конференции.

В решающей серии «Хит» уступили «Денверу» в пяти матчах.

«Этот сезон многое нам дал, мы получили важный опыт. У каждого из нас останется своя собственная часть, переписанная на свой лад история этого опыта. И если говорить о главной составляющей, то это будет воля к победе.

Забегая вперед, скажу, что это одна из любимых команд, частью которых я когда-либо был. Мы шли вперед через взлеты и падения. За счет воли мы проложили себе путь туда, где никто не ожидал нас увидеть», – заявил Адебайо.

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2 комментария

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Алексей Кузнецов
Бэм был светлым пятном "Майами" в финале. Но его одного не хватило для продолжения серии.
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Moddard
Майами красавцы, для них финал что для Денвера победа, если не больше. Команда, которая проиграла Атланте в плей-ин и в клатче выходила в плейофф против Чикаго выкинула Милуоки и Бостон, а теперь все эти бойцы типа Винсента и Мартина еще и с опытом огромным, все впереди.
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