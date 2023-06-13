Центровой « » подвел итоги сезона, в котором команда сенсационно пробилась в финал НБА с 8-м «посевом» в Восточной конференции.

В решающей серии «Хит» уступили « » в пяти матчах.

«Этот сезон многое нам дал, мы получили важный опыт. У каждого из нас останется своя собственная часть, переписанная на свой лад история этого опыта. И если говорить о главной составляющей, то это будет воля к победе.

Забегая вперед, скажу, что это одна из любимых команд, частью которых я когда-либо был. Мы шли вперед через взлеты и падения. За счет воли мы проложили себе путь туда, где никто не ожидал нас увидеть», – заявил Адебайо.

Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе