Джимми Батлер: «Не вспоминаю 5-й матч финала с «Лейкерс». Надо быть лучшей версией себя сейчас»
Лидер «Майами» Джимми Батлер во время пресс-конференции заявил, что не вспоминает пятый матч финала 2020 года против «Лейкерс» перед пятой встречей решающей серии с «Денвером».
В 2020-м Батлер сделал трипл-дабл – 35 очков, 12 подборов и 11 передач, «Хит» победили 111:108 (2-3).
«Нет никакой связи. Тогда я был другим игроком, команда сильно отличалась. Даже не думаю об этом. Сейчас у нас другие ребята в команде. Игра сама будет диктовать развитие событий.
Честно, не вспоминаю ни 2020, ни 2021 годы, ничего такого. Мы находимся в текущем моменте и должны быть лучшей версией себя сейчас», – заявил Батлер.
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