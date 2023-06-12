Джимми Батлер: «Не вспоминаю 5-й матч финала с «Лейкерс». Надо быть лучшей версией себя сейчас»

Лидер «Майами» во время пресс-конференции заявил, что не вспоминает пятый матч финала 2020 года против « » перед пятой встречей решающей серии с « ».

В 2020-м Батлер сделал трипл-дабл – 35 очков, 12 подборов и 11 передач, «Хит» победили 111:108 (2-3).

«Нет никакой связи. Тогда я был другим игроком, команда сильно отличалась. Даже не думаю об этом. Сейчас у нас другие ребята в команде. Игра сама будет диктовать развитие событий.

Честно, не вспоминаю ни 2020, ни 2021 годы, ничего такого. Мы находимся в текущем моменте и должны быть лучшей версией себя сейчас», – заявил Батлер.

Конор на финале НБА нокаутировал маскота «Майами» – тот обратился в больницу. Фанаты освистали

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека