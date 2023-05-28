«Гран-Канария» за сезон преодолела расстояние, которое в 2 раза превышает аналогичный показатель у клубов НБА

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Гран-Канария НБА чемпионат Испании Баскетбол

Испанская «Гран-Канария» за этот сезон преодолела расстояние, которое почти в два раза превышает аналогичный показатель у клубов НБА.

Североамериканская лига стремится с каждым годом сокращать расстояния, которое команды преодолевают за сезон. В завершившемся регулярном чемпионате средняя дистанция клубов НБА составила 66 000 км, что является рекордно низким показателем.

«Гран-Канария» за сезон-22/23 преодолела более 121 000 км.

Клуб базируется на острове Гран-Канария, который расположен в нескольких тысячах километров от материковой части Испании, и не летает на чартерных рейсах. 

«Гран-Канария» в этом сезоне стала победителем Еврокубка.

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3 комментария

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Alexander Shibaev
Ответ nurakas
Я думаю, все эти расчёты уже давно делает ИИ. То, что в этом сезоне смогли выйти на рекордно низкий показатель, говорит о том, что современный ИИ делает работу с расчётами и анализом данных лучше человека. И это еще цветочки, кмк, дальше будет только хуже для людей трудоустроенных пока еще.
а зачем эти расчёты делать ИИ?)) мощности современных компьютеров достаточно для прямого перебора в считанные минуты или часы.
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nurakas
Я думаю, все эти расчёты уже давно делает ИИ. То, что в этом сезоне смогли выйти на рекордно низкий показатель, говорит о том, что современный ИИ делает работу с расчётами и анализом данных лучше человека. И это еще цветочки, кмк, дальше будет только хуже для людей трудоустроенных пока еще.
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Alexander Rakhilkin
Думаю, Тенерифе преодолел ещё больше - остров Тенерифе ещё дальше от континента, чем остров Гран Канария
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