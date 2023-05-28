Испанская « » за этот сезон преодолела расстояние, которое почти в два раза превышает аналогичный показатель у клубов НБА.

Североамериканская лига стремится с каждым годом сокращать расстояния, которое команды преодолевают за сезон. В завершившемся регулярном чемпионате средняя дистанция клубов НБА составила 66 000 км, что является рекордно низким показателем.

«Гран-Канария» за сезон-22/23 преодолела более 121 000 км.

Клуб базируется на острове Гран-Канария, который расположен в нескольких тысячах километров от материковой части Испании, и не летает на чартерных рейсах.

«Гран-Канария» в этом сезоне стала победителем Еврокубка.

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