Сэм ван Россом покинул «Валенсию», проведя за нее 10 сезонов

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок чемпионат Испании Валенсия Сэм ван Россом Баскетбол

Бельгийский разыгрывающий Сэм ван Россом (36 лет, 188 см) объявил, что покидает испанскую «Валенсию», за которую провел 10 сезонов.

36-летний Ван Россом планирует провести остаток карьеры в Бельгии.

Ван Россом пришел в «Валенсию» в 2013 году. За 10 лет он помог команде завоевать два титула чемпиона Еврокубка (2014, 2019) и выиграть чемпионат испанской лиги ACB (2017). В 2019 году он был включен во вторую символическую сборную Еврокубка.

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