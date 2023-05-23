Сэм ван Россом покинул «Валенсию», проведя за нее 10 сезонов

Бельгийский разыгрывающий Сэм ван Россом (36 лет, 188 см) объявил, что покидает испанскую «Валенсию», за которую провел 10 сезонов.

36-летний Ван Россом планирует провести остаток карьеры в Бельгии.

Ван Россом пришел в «Валенсию» в 2013 году. За 10 лет он помог команде завоевать два титула чемпиона Еврокубка (2014, 2019) и выиграть чемпионат испанской лиги ACB (2017). В 2019 году он был включен во вторую символическую сборную Еврокубка.

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