«Гран-Канария» отказалсь от участия в Евролиге-2023/24

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Гран-Канария чемпионат Испании Баскетбол

«Гран-Канария» отказалась от участия в сезоне-2023/24 Евролиги из-за экономических соображений.

«Сегодня днем состоялось внеочередное заседание совета директоров для оценки отчета, собранного организацией, и голосования по вопросу возможного участия команды в Евролиге.

После анализа ситуации и голосования совет директоров единогласно решил, что команда не будет участвовать в следующем сезоне Евролиги по экономическим причинам и вернется к игре в Еврокубке», – говорится в заявлении организации.

Пресс-конференция назначена на утро вторника.

В своем последнем выступлении в Евролиге в сезоне-18/19 «Гран-Канария» одержала восемь побед в 30 матчах и заняла 14-е место среди 16 команд.

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