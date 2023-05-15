«Гран-Канария» может отказаться от участия в Евролиге-23/24

Победитель Еврокубка «Гран-Канария» всерьез рассматривает вариант с отказом от участия в -23/24.

Беспокойство испанского клуба вызвано финансовыми, логистическими и спортивными трудностями, связанными с длительным регулярным чемпионатом Евролиги из 34 матчей, соперниками высшего уровня и напряженным графиком переездов.

В своем последнем выступлении в Евролиге в сезоне-18/19 «Гран-Канария» одержала восемь побед в 30 матчах и заняла 14-е место среди 16 команд.

Параллельно в ACB «Гран-Канария» не вышла в плей-офф, заняв 12-е место.

« » еще не приняла официальное решение. Окончательный список участников Евролиги-23/24 будет утвержден на генеральной ассамблее турнира в июле.

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