«Гран-Канария» может отказаться от участия в Евролиге-23/24

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Гран-Канария чемпионат Испании Баскетбол

Победитель Еврокубка «Гран-Канария» всерьез рассматривает вариант с отказом от участия в Евролиге-23/24.

Беспокойство испанского клуба вызвано финансовыми, логистическими и спортивными трудностями, связанными с длительным регулярным чемпионатом Евролиги из 34 матчей, соперниками высшего уровня и напряженным графиком переездов.

В своем последнем выступлении в Евролиге в сезоне-18/19 «Гран-Канария» одержала восемь побед в 30 матчах и заняла 14-е место среди 16 команд.

Параллельно в ACB «Гран-Канария» не вышла в плей-офф, заняв 12-е место.

«Гран-Канария» еще не приняла официальное решение. Окончательный список участников Евролиги-23/24 будет утвержден на генеральной ассамблее турнира в июле.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita89
Параллельно в ACB «Гран-Канария» не вышла в плей-офф, заняв 12-е место.

они на шестом месте в таблице.. в плей-офф попали..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий