Никола Йокич эмоционально что-то объяснял товарищам по команде в тайм-ауте 5-го матча финала
Центровой «Денвера» Никола Йокич эмоционально пообщался с товарищами по команде в тайм-ауте пятого матча финальной серии с «Майами».
В третьей четверти, когда «Наггетс» уступали в счете, 2-кратный MVP выразил свое недовольство происходящим на площадке.
«Денвер» находится в шаге от первой в истории клуба победе в чемпионате НБА.
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