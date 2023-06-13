Центровой « » эмоционально пообщался с товарищами по команде в тайм-ауте пятого матча финальной серии с «Майами».

В третьей четверти, когда «Наггетс» уступали в счете, 2-кратный MVP выразил свое недовольство происходящим на площадке.

«Денвер» находится в шаге от первой в истории клуба победе в чемпионате НБА.

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