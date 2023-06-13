Никола Йокич эмоционально что-то объяснял товарищам по команде в тайм-ауте 5-го матча финала

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич эмоционально пообщался с товарищами по команде в тайм-ауте пятого матча финальной серии с «Майами».

В третьей четверти, когда «Наггетс» уступали в счете, 2-кратный MVP выразил свое недовольство происходящим на площадке.

«Денвер» находится в шаге от первой в истории клуба победе в чемпионате НБА.

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3 комментария

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mqh9pzrxgf
Судьи опять тащат Майами, откуда эти 3 штрафных взяли?! И так каждую серию, с Бостоном постоянно такая же дичь была, куча непонятных штрафных
+7
-1
+6
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Илья Петров
Ребята вы уху ели? У меня там встреча с жокеем запланирована ну какая 6 игра?
+3
0
+3
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Марсель Объелся
Ван Ганди не знает, что Йокич по английски нормально говорит?
0
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