Юдонис Хаслем вышел на 30 секунд и стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче финала НБА

Форвард « » стал самым возрастным игроком, который принял участие в матче финала НБА.

Завтра баскетболисту исполнится 43 года.

Хаслем вышел на паркет при «-13» за 30 секунд до конца 3-й игры против «Денвера» (94:109, 1-2).

Очков ветеран не набрал, смазав один бросок с игры.

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