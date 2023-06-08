Юдонис Хаслем вышел на 30 секунд и стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче финала НБА

Теги Денвер Майами НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем стал самым возрастным игроком, который принял участие в матче финала НБА.

Завтра баскетболисту исполнится 43 года.

Хаслем вышел на паркет при «-13» за 30 секунд до конца 3-й игры против «Денвера» (94:109, 1-2).

Очков ветеран не набрал, смазав один бросок с игры.

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6 комментариев

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Юрий Бабкин
Ничё, в следующем матче ещё и очки наберёт.
+3
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Вадим Ахтямов
ну ладно что хоть не выкатили его на кресле-качалке, как было в последней игре сезона)
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BISMARK
В следующей игре выходит в старте
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Костя Кот
с наступающим, легенда)))
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