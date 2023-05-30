Юдонис Хаслем: «Уверен, что эти анал-итики не ставили на нас и в первом раунде против «Милуоки»
42-летний форвард «Майами» Юдонис Хаслем перед началом финала Восточной конференции против «Бостона» (4-3) посмеялся над аналитиками ESPN, которые оценивали вероятность победы «Хит» в 3 процента.
«Уверен, что эти анал-итики, жопаголики, или как они там себя называют, не ставили на нас и в первом раунде против «Милуоки».
Уверен, что эти анал-итики не думали, что я буду сидеть здесь с тремя перстнями и титулом лучшего по подборами в истории «Хит». Я не слушаю анал-итиков», – сказал Хаслем.
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Хаслем недоволен командой.
Не слушаясь никого выходит.
Обыгрывает Николу в пух и прах.
Забирает ФМВП.
Уходит в Майамский закат чемпионом.
хаслем = флорида, майами
Но посты удаляли.
Видать времена изменились. Свободы стало больше на Спортсе.
Или это другое?