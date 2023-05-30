Юдонис Хаслем: «Уверен, что эти анал-итики не ставили на нас и в первом раунде против «Милуоки»

Теги Бостон Майами Милуоки НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Баскетбол

42-летний форвард «Майами» Юдонис Хаслем перед началом финала Восточной конференции против «Бостона» (4-3) посмеялся над аналитиками ESPN, которые оценивали вероятность победы «Хит» в 3 процента.

«Уверен, что эти анал-итики, жопаголики, или как они там себя называют, не ставили на нас и в первом раунде против «Милуоки».

Уверен, что эти анал-итики не думали, что я буду сидеть здесь с тремя перстнями и титулом лучшего по подборами в истории «Хит». Я не слушаю анал-итиков», – сказал Хаслем.

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22 комментария

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frenemy
Денвер сильно стартует финал.
Хаслем недоволен командой.
Не слушаясь никого выходит.
Обыгрывает Николу в пух и прах.
Забирает ФМВП.
Уходит в Майамский закат чемпионом.
+14
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+14
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AEZAKMI228
Ответ Arthur Ugly
А как назвать того, кто который год протирает жопой лавку и подсчитывает количество седых волос в бороде? Жопаболист?
так может думать только человек который про хит ничего не слышал ни разу
хаслем = флорида, майами
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rigobersong
Ответ Arthur Ugly
А как назвать того, кто который год протирает жопой лавку и подсчитывает количество седых волос в бороде? Жопаболист?
Хаслем отличный пример для многих игроков. Он может спокойно вынести 3 перстня, кинуть перед ноунеймами и сказать, я был на вашем месте, был просто никем, но посмотрите где сейчас!:) И они выдают матчи жизни, матчи о которых Дончичами и прочим звездам только мечтать:))
+7
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Vladislav Khromov
Ответ frenemy
Денвер сильно стартует финал. Хаслем недоволен командой. Не слушаясь никого выходит. Обыгрывает Николу в пух и прах. Забирает ФМВП. Уходит в Майамский закат чемпионом.
После такого финала его на руках внесут в Зал славы.
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Cubs-V
Ответ sfilatov13
дяде 57 лет, а рассуждает как подросток. конечно не ставили и на это были весомые причины, но 3 % это перебор, конечно. букмекеры вроде 20-25% давали
С возрастом, молодой дурак не превращается в мудреца. Он превращается в старого дурака.
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xamer 9
Ответ Vladislav Khromov
После такого финала его на руках внесут в Зал славы.
Разбудите его скорей, а то в своих грезах он возобновит карьеру и ещё пару чемпионств принесёт.
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Temer
Жопалитики 🤭
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pele_kan
Юдонис "3 процента" Хаслем
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Djoyin
Хаслем сейчас похож на Самуэла Джексона, когда тот играл в фильме "Криминальное чтиво"
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pele_kan
со словом "ассистент" тоже можно покаламбурить
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sfilatov13
дяде 57 лет, а рассуждает как подросток. конечно не ставили и на это были весомые причины, но 3 % это перебор, конечно. букмекеры вроде 20-25% давали
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Cubs-V
Писал тоже самое лет 5 назад, что в тексте у Геннадия про "анал-итиков" четыре раза в новости. Только не наглел и всего два раза написал.
Но посты удаляли.
Видать времена изменились. Свободы стало больше на Спортсе.
Или это другое?
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AEZAKMI228
Когда новость с хаслемом выходит в каментах сразу видно кто шарит кто это такой а кто вообще залетный на баскет ветке
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Аморалинни
Аналитики не могли знать, что Янис получит травму
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3pointmaster
опираясь на цифры и статистику регулярки, мало кто ставил на хит и это нормально.
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Александр Спирин
*анал-литики
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frenemy
Ответ Vladislav Khromov
После такого финала его на руках внесут в Зал славы.
И на руках останется песок
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софочка
Ответ frenemy
Денвер сильно стартует финал. Хаслем недоволен командой. Не слушаясь никого выходит. Обыгрывает Николу в пух и прах. Забирает ФМВП. Уходит в Майамский закат чемпионом.
А где рифма?
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Дмитрий Кутузов
Наконец-то MVP высказался
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