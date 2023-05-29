Юдонис Хаслем: «Если я не буду в форме, то товарищи по команде не станут слушать меня: «Старина, при всем уважении. Мы тебя любим, но убирайся отсюда»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Баскетбол

Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем поделился, что работа над собой позволила ему набрать 24 очка в последнем матче регулярного чемпионата в карьере.

Журналист спросил, хотел ли 42-летний Хаслем дать понять окружающим, что все еще способен играть на уровне баскетболиста НБА.

«Конечно же. Слушай, я не мог дождаться этого момента. Я ведь читаю. Слышу все комментарии, и даже мои коллеги время от времени выдают шутки обо мне. Но я их тоже подкалываю.

Некоторые парни сидят там в костюмах на TNT и отпускают шутки в мою сторону – я бы порвал их задницы. Я здесь не курю сигареты, заедая курочкой. Я работаю. Это то, что пытаюсь сказать окружающим все время. Люди не понимают обратного эффекта: если я не в форме и не могу оставаться на определенном уровне, то мои товарищи по команде не станут слушать меня. Они скажут: «Старина, ладно, с уважением, мы тебя любим, но убирайся отсюда», – ответил Хаслем.

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3 комментария

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Чубака из половины Шака
Пребывание в ростере команды НБА требует ежедневного неимоверного труда.
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Fazy10
а что если , все эти ноунеймы так ярко играют не из за гениального штаба Майами , а из за того , что их Хаслем гоняет
+2
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Михаил Галкин
Ответ Fazy10
а что если , все эти ноунеймы так ярко играют не из за гениального штаба Майами , а из за того , что их Хаслем гоняет
Юдонис Хазлем, поджидая с угрожающим видом в раздевалке после тренировки очередного ноунейма:
«Ты недостаточно выкладывался на трене, кожевник…»
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