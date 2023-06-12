«Бавария» интересуется Леандро Больмаро

« » объявила о назначении на должность главного тренера.

По информации Relevo, специалист хочет видеть в своей команде защитника «Тенерифе» .

Больмаро в феврале был отчислен из «Юты». Он принял участие а 14 матчах этого сезона НБА, играя в среднем менее 5 минут, и в основном выступал в G-лиге.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим