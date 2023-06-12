«Бавария» интересуется Леандро Больмаро

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Пабло Ласо Бавария Леандро Больмаро Баскетбол

«Бавария» объявила о назначении Пабло Ласо на должность главного тренера.

По информации Relevo, специалист хочет видеть в своей команде защитника «Тенерифе» Леандро Больмаро.

Больмаро в феврале был отчислен из «Юты». Он принял участие а 14 матчах этого сезона НБА, играя в среднем менее 5 минут, и в основном выступал в G-лиге.

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