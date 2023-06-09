Исаак Бонга останется в «Баварии» еще на сезон
Форвард «Баварии» Исаак Бонго останется в команде на сезон-2023/24.
Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на источники.
Несмотря на подписание двухлетнего контракта с «Баварией» прошлым летом, в соглашении 23-летнего баскетболиста был пункт о выходе, который позволил бы ему покинуть клуб.
Тем не менее, Бонга заявил о своем намерении остаться в команде еще на год.
В 30 матчах Евролиги, проводя в среднем около 20 минут на паркете, Бонга набирал 6,4 очка, делал 3,9 подбора и 1,1 передачи.
Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии
Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями
Комментарии