Исаак Бонга останется в «Баварии» еще на сезон

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Бавария Исаак Бонга Баскетбол

Форвард «Баварии» Исаак Бонго останется в команде на сезон-2023/24.

Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на источники.

Несмотря на подписание двухлетнего контракта с «Баварией» прошлым летом, в соглашении 23-летнего баскетболиста был пункт о выходе, который позволил бы ему покинуть клуб.

Тем не менее, Бонга заявил о своем намерении остаться в команде еще на год.

В 30 матчах Евролиги, проводя в среднем около 20 минут на паркете, Бонга набирал 6,4 очка, делал 3,9 подбора и 1,1 передачи.

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