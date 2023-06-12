«Бавария» объявила о подписании Пабло Ласо в стиле сериала «Тед Лассо»
«Бавария» объявила о назначении Пабло Ласо на должность главного тренера.
Контракт с 55-летним испанским специалистом рассчитан до 2025 года.
Клуб представил новость о заключении соглашения со специалистом в стиле известного сериала о футболе «Тед Лассо».
Ласо в 2022 году покинул «Реал» из-за проблем со здоровьем. Тренер полностью восстановился и готов продолжить работу.
Ласо дважды признавался тренером года в Евролиге (2015, 2018). В эти же сезоны «Реал» под его руководством становился победителем турнира.
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