«Бавария» объявила о подписании Пабло Ласо в стиле сериала «Тед Лассо»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Пабло Ласо Бавария Тед Лассо Баскетбол

«Бавария» объявила о назначении Пабло Ласо на должность главного тренера.

Контракт с 55-летним испанским специалистом рассчитан до 2025 года.

Клуб представил новость о заключении соглашения со специалистом в стиле известного сериала о футболе «Тед Лассо».



Ласо в 2022 году покинул «Реал» из-за проблем со здоровьем. Тренер полностью восстановился и готов продолжить работу.

Ласо дважды признавался тренером года в Евролиге (2015, 2018). В эти же сезоны «Реал» под его руководством становился победителем турнира.

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1 комментарий

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pit4er
Believe
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