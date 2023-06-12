Пабло Ласо официально возглавил «Баварию»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Пабло Ласо Бавария Баскетбол

«Бавария» объявила о назначении Пабло Ласо на должность главного тренера.

Контракт с 55-летним испанским специалистом рассчитан до 2025 года.

Ласо в 2022 году покинул «Реал» из-за проблем со здоровьем. Тренер полностью восстановился и готов продолжить работу.

Ласо дважды признавался тренером года в Евролиге (2015, 2018). В эти же сезоны «Реал» под его руководством становился победителем турнира.

 «Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

 Маскот «Денвера» получает больше звезд женской НБА (650 тысяч). За что ему столько денег?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Удачи и главное здоровье Пабло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DENBO
На повышение после "Ричмонда"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Treq Qert
Эй тренер!Удачи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий