Пабло Ласо официально возглавил «Баварию»

« » объявила о назначении на должность главного тренера.

Контракт с 55-летним испанским специалистом рассчитан до 2025 года.

Ласо в 2022 году покинул «Реал» из-за проблем со здоровьем. Тренер полностью восстановился и готов продолжить работу.

Ласо дважды признавался тренером года в Евролиге (2015, 2018). В эти же сезоны «Реал» под его руководством становился победителем турнира.

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