Стивен Эй Смит – Струсу и Винсенту: «Не могли бы вы набирать больше двух очков?»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Гэйб Винсент Макс Струс Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал защитников «Майами» Гэйба Винсента и Макса Струса после 4-й игры финала НБА против «Денвера» (1-3).

Винсент отметился 2 очками, реализовав 1 из 6 с игры. Струс очков не набрал, промахнувшись четыре раза.

«Стартовый бэккорт «Майами» набрал 2 очка! Они не справились. Все кончено! Позвольте мне повторить то, что я сказал: стартовый бэккорт «Майами» набрал «ДВА» очка в финале НБА.

Если вы хотите продлить финальную серию до шести или семи игр, не могли бы вы давать нам больше двух очков? Это просто смешно», – заявил Смит.

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7 комментариев

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Максим Макеев
А они в ответ
«А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?»
+14
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Ричард Пэйпен
Эта парочка, играй они за Денвер, сидела бы в конце лавки запасных, рядом с Деревяндрэ. А в Хит играют на больших минутах - поэтому счёт в серии уже 1-3. Да, прямо сейчас они конкретно так снижают величину своих будущих контрактов.
+5
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Додик Аксель
Справедливый вопрос о результативности этих игроков, а тем более в финальной серии ПО.
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scorp19
Как платят так и работаем ))
Они итак выше головы прыгнули
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ВладиславМартынов
Еще недавно дед восхищался, что они незадрафтованы и уничтожают Бостон, а теперь не понимает, как они дают 2 очка за матч против отличной защиты. Лучше бы спросил Батлера, не хочет ли он начать играть так, будто это финал нба, а он лидер команды, ведь не Батлер ли рассказывал, что он хочет перстень? Я вообще не вижу у Джимми заряженности, то ли его Денвер так подавил, то ли что
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noke
Ответ володька трынкин
Ну да, снижают. Но, смех смехом, а эти ребята плей-офф (в целом) привели значительно лучше (значительно!), чем, допустим, Яннис, Эмбид, Клэй, КД и т.д. ))
Значительно лучше чем КД? Что за бред?
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