Стивен Эй Смит – Струсу и Винсенту: «Не могли бы вы набирать больше двух очков?»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал защитников « » и после 4-й игры финала НБА против «Денвера» (1-3).

Винсент отметился 2 очками, реализовав 1 из 6 с игры. Струс очков не набрал, промахнувшись четыре раза.

«Стартовый бэккорт «Майами» набрал 2 очка! Они не справились. Все кончено! Позвольте мне повторить то, что я сказал: стартовый бэккорт «Майами» набрал «ДВА» очка в финале НБА.

Если вы хотите продлить финальную серию до шести или семи игр, не могли бы вы давать нам больше двух очков? Это просто смешно», – заявил Смит.

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