Стивен Эй Смит: «Я умолял Дэмиана Лилларда уйти из «Портленда» на протяжении многих лет. Ты там не выиграешь»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что Дэмиану Лилларду стоит покинуть «Портленд».

«Я умолял Дэмиана Лилларда уйти из «Портленда» на протяжении многих лет. Ты там не выиграешь. Ты не привлечешь туда свободных агентов. Этого просто не произойдет. Кому не нравится мысль играть с Дэмианом Лиллардом? Знаете в чем проблема? Он в Портленде! Вы никого не заставите приехать в Портленд, так что, Дэмиан Лиллард, ты не сдвинешься с мертвой точки!

Чертовски жаль, что он находится в Портленде, штат Орегон. Суть в том, что ему нужно поскорее убираться оттуда», – заявил Смит.

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12 комментариев

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KaNoNiR
Кто бы мог подумать что в Денвере выиграешь…
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Sonder
Ответ Analjinn
Это как в меме про осла и мужа с женой. Всегда будут недовольные, просто всегда, особенно в текущую информационную эпоху набросов.
Не в меме, а в притче, и не про жену, а про сына, и не про мужа, а про отца
Ну хоть осла угадал
+9
-2
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sasaicustoms
одних всю карьеру обвиняют в побеге из клуба, других умоляют переходить в другие команды 🤷
+6
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Analjinn
Ответ sasaicustoms
одних всю карьеру обвиняют в побеге из клуба, других умоляют переходить в другие команды 🤷
Это как в меме про осла и мужа с женой.

Всегда будут недовольные, просто всегда, особенно в текущую информационную эпоху набросов.
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ender
Кстати, не понимаю. Орегон же вроде классный штат. Цивильный, белый, с хорошей инфраструктурой и природой. Ну, моря нет..
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Ivan Rusak
Что не так с Портлендом?
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Jazzzz
Сколько народу умоляет Стивена Эй Смита уйти с телевидения на протяжении долгих лет, но он все не уходит…
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Challenger13
Лиллард не выиграет в Портленде, но и не проиграет. Образ лояльного мученика с мешком денег гарантирован.
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Analjinn
Ответ Sonder
Не в меме, а в притче, и не про жену, а про сына, и не про мужа, а про отца Ну хоть осла угадал
Вообще я конкретно про это говорил, так что мимо.

https://img2.joyreactor.cc/pics/post/%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-193488.jpeg
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Jedef
Ответ ender
Кстати, не понимаю. Орегон же вроде классный штат. Цивильный, белый, с хорошей инфраструктурой и природой. Ну, моря нет..
Подавляющему большинству игроков НБА не сдались от слова совсем как минимум половина перечисленных вами пунктов. Плюс в Орегоне конские налоги (топ-4 по стране). И если в Калифорнии (лидер по налогам) есть другие плюсы, то благодаря комбинации всех факторов типичного выходца из гетто никто никогда не затащит в Орегон
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