Стивен Эй Смит: «Я умолял Дэмиана Лилларда уйти из «Портленда» на протяжении многих лет. Ты там не выиграешь»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что Дэмиану Лилларду стоит покинуть «Портленд».
«Я умолял Дэмиана Лилларда уйти из «Портленда» на протяжении многих лет. Ты там не выиграешь. Ты не привлечешь туда свободных агентов. Этого просто не произойдет. Кому не нравится мысль играть с Дэмианом Лиллардом? Знаете в чем проблема? Он в Портленде! Вы никого не заставите приехать в Портленд, так что, Дэмиан Лиллард, ты не сдвинешься с мертвой точки!
Чертовски жаль, что он находится в Портленде, штат Орегон. Суть в том, что ему нужно поскорее убираться оттуда», – заявил Смит.
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