Стивен Эй Смит: «Я умолял Дэмиана Лилларда уйти из «Портленда» на протяжении многих лет. Ты там не выиграешь»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что Дэмиану Лилларду стоит покинуть «Портленд».

«Я умолял уйти из « » на протяжении многих лет. Ты там не выиграешь. Ты не привлечешь туда свободных агентов. Этого просто не произойдет. Кому не нравится мысль играть с Дэмианом Лиллардом? Знаете в чем проблема? Он в Портленде! Вы никого не заставите приехать в Портленд, так что, Дэмиан Лиллард, ты не сдвинешься с мертвой точки!

Чертовски жаль, что он находится в Портленде, штат Орегон. Суть в том, что ему нужно поскорее убираться оттуда», – заявил Смит.

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