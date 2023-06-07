Никола Вучевич сыграет за сборную Черногории на чемпионате мира-2023

Главный тренер сборной Черногории Бошко Радович подтвердил, что центровой « » сыграет за национальную команду своей страны на чемпионате мира 2023 года.

«У меня состоялся очень позитивный разговор с Николой. Этим летом он будет доступен, будет готовиться и сыграет на чемпионате мира. Есть вероятность, что он будет с нами с самого начала подготовки», — сказал Радович.

мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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