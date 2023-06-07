Никола Вучевич сыграет за сборную Черногории на чемпионате мира-2023

Теги Чикаго НБА сборная Черногории Никола Вучевич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Бошко Радович Баскетбол

Главный тренер сборной Черногории Бошко Радович подтвердил, что центровой «Чикаго» Никола Вучевич сыграет за национальную команду своей страны на чемпионате мира 2023 года.

«У меня состоялся очень позитивный разговор с Николой. Этим летом он будет доступен, будет готовиться и сыграет на чемпионате мира. Есть вероятность, что он будет с нами с самого начала подготовки», — сказал Радович. 

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

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