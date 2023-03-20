Никола Вучевич: «Я хотел бы принять участие в чемпионате мира-2023»

Центровой « » выразил желание помочь сборной Черногории на чемпионате мира-2023.

«Что касается меня, то у меня есть желание сыграть на чемпионате мира. Я хотел бы принять участие, как четыре года назад в Китае, но еще не обсуждал это с тренером Бошко Радовичем и президентом Баскетбольной ассоциации Николой Пековичем.

Ожидаю, что мы скоро пообщаемся и обсудим планы подготовки к соревнованию. Пока что мы не встречались, я только поздравил тренера с квалификацией на чемпионат мира-2023», – рассказал Вучевич черногорскому изданию MINA.

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.

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