Никола Вучевич: «Я хотел бы принять участие в чемпионате мира-2023»
Центровой «Чикаго» Никола Вучевич выразил желание помочь сборной Черногории на чемпионате мира-2023.
«Что касается меня, то у меня есть желание сыграть на чемпионате мира. Я хотел бы принять участие, как четыре года назад в Китае, но еще не обсуждал это с тренером Бошко Радовичем и президентом Баскетбольной ассоциации Николой Пековичем.
Ожидаю, что мы скоро пообщаемся и обсудим планы подготовки к соревнованию. Пока что мы не встречались, я только поздравил тренера с квалификацией на чемпионат мира-2023», – рассказал Вучевич черногорскому изданию MINA.
Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.
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