Валерий Тихоненко: «Увидел у всех ребят огромное желание играть за сборную России»

Новый генеральный менеджер сборной России Валерий Тихоненко поделился ожиданиями от работы с командой.

– Расскажите о ваших планах в качестве генерального менеджера. Каков будет основной пласт работы в ближайшее время?

– Основной фронт работы мы сейчас определяем вместе с коллегами. Я уже успел поговорить с президентом Федерации Андреем Геннадьевичем, впереди – встреча с главным тренером сборной Зораном Лукичем. После этого мы поймем, как нам действовать дальше, где я могу быть полезен и за счет чего могу усилить национальную сборную.

– Как складывается ваша коммуникация с главным тренером?

– Мы с Зораном знакомы очень давно. Конечно же, я не работал с ним так близко, как сейчас, но то, что это человек и тренер очень открытый, я знал всегда. Зоран всегда идет на контакт, всегда готов помочь – это я тоже знал. Именно эти качества в нем мне особенно импонируют. Так что коммуникация ожидается открытая и продуктивная – нам нечего скрывать друг от друга. И есть чему учиться. Я убежден, что, несмотря на достижения, нельзя заканчивать учиться чему-то новому, потому что только так ты идешь вперед. И открытость, понимание, поддержка и возможность делиться информацией, не скрывая ее, – те качества, которыми обладает – сыграют большую роль и станут огромным плюсом в достижении нашего общего результата в национальной команде.

– Что скажете про обстановку внутри сборной?

– Я был не поражен, но точно удивлен тем, что увидел в сборной. И это было приятное удивление. Потому что на протяжении этих трех дней, в течение которых вливался в коллектив, я увидел у всех ребят огромное желание играть за сборную. Это очень важно: если такое желание есть изначально, то обязательно будет и результат. Важно, что ребята работают независимо ни от чего – ни от поражения, ни от победы. А из поражений извлекают пищу для размышлений, ищут в этом плюсы для дальнейшей работы.

– У вас беспрецедентный опыт как на внутренней, так и на международной арене. Что из него вы хотите привнести в сборную?

– Не буду пока ничего говорить, поскольку самое главное, что я хочу сейчас сделать – это ничего здесь не сломать. Российская Федерация Баскетбола и все люди, которые в ней задействованы – это слаженный механизм, отстроенная система, которая работает, как часы. Поэтому важной задачей будет не навредить. Считаю, что все изменения должны внедряться поэтапно, без резких движений и желания сломать старое, чтобы строить новое: в одном случае новое может подойти, а в другом – не прижиться. Это важно учитывать, когда делишься опытом.

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями