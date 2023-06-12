Зоран Лукич: «Уверен, Тихоненко поможет сборной России»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился ожиданиями от работы с новым генеральным менеджером команды .

«Мы только начали общаться по рабочим вопросам. Великий спортсмен, уже был в роли генерального менеджера. В ближайшие дни разделим зоны ответственности.

Уверен, Тихоненко поможет нашей работе», – заявил Лукич.

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