«Панатинаикос» оштрафован на 3000 евро и проведет один матч без зрителей

Руководство Греческой лиги наказало « » за поведение болельщиков клуба во время 2-го матча финальной серии плей-офф против « » (67:65, 1-1).

Во время игры на арене ОАКА болельщики «Пао» выкрикивали оскорбления в адрес главного тренера соперника Георгиоса Барцокаса, а также бросали йогурт и воду в делегацию «Олимпиакоса».

По решению лиги, клуб оштрафован на 3 000 евро, а также будет вынужден провести первый домашний матч следующего сезона без зрителей.

«Олимпиакос» получил такое наказание за поведение своих болельщиков перед первым матчем серии.

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