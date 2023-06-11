«Панатинаикос» оштрафован на 3000 евро и проведет один матч без зрителей
Руководство Греческой лиги наказало «Панатинаикос» за поведение болельщиков клуба во время 2-го матча финальной серии плей-офф против «Олимпиакоса» (67:65, 1-1).
Во время игры на арене ОАКА болельщики «Пао» выкрикивали оскорбления в адрес главного тренера соперника Георгиоса Барцокаса, а также бросали йогурт и воду в делегацию «Олимпиакоса».
По решению лиги, клуб оштрафован на 3 000 евро, а также будет вынужден провести первый домашний матч следующего сезона без зрителей.
«Олимпиакос» получил такое наказание за поведение своих болельщиков перед первым матчем серии.
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