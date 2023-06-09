«Олимпиакос» оспорил наказание за атаку болельщиков на «Панатинаикос». Яннакопулос отреагировал

Игроки «Панатинаикоса» подверглись нападению болельщиков « » на входе на «Стадион мира и дружбы» перед первым матчем финальной серии плей-офф чемпионата Греции.

Клуб опубликовал видеоролики, на которых видно, как в игроков летят коктейли Молотова, файеры и камни, когда они идут по коридору арены. Болельщики ждали баскетболистов на крыше. Один из камней разбил окно. Никто не пострадал.

Как следствие, если игра номер пять состоится, она пройдет при пустых трибунах «Стадиона мира и дружбы» в Пирее.

После официального объявления наказания «Олимпиакос» незамедлительно обратился в Верховный совет по урегулированию спортивных вопросов (ACEAD), орган, ответственный за разрешение любых конфликтов в греческом спорте, с просьбой изменить решение и допустить зрителей на арену.

В ответ на это владелец « » Димитрис Яннакопулос выразил свое разочарование в соцсетях. Он критически отозвался о том, что владельцы команд часто пытаются избежать наказания за насилие на аренах, используя при этом слабые аргументы.

«До тех пор, пока владельцы команд не примут наказания за насилие на аренах, и будут пытаться избежать их с помощью забавных аргументов, в этой стране ничего не изменится.

Мне было грустно видеть, что «Олимпиакос» обратился в ASEAD, чтобы избежать наказания за нападение, которому подверглась наша команда. Они, вероятно, скажут, что те люди были анархистами, которые случайно туда попали. Или что это произошло за пределами арены... Забавные отговорки.

Наш клуб обещает, что так же, как мы никогда не будем «эллинизировать» иностранцев, мы никогда не будем апеллировать к какому-либо наказанию, которое применено к нам за насилие на арене», – написал Яннакопулос

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома