Пауль Ципзер, как ожидается, покинет «Баварию»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Бавария Пауль Ципзер Баскетбол

Легкий форвард «Баварии» Пауль Ципзер (29 лет, 203 см), скорее всего, покинет «Баварию».

Ципзер отыграл за «Баварию» четыре сезона. У него контракт на сезон-23/24.

Ожидается, что Ципзер перейдет в команду из своего родного города «Академикс Гейдельберг», в которой начинал профессиональную карьеру.

В Евролиге-22/23 экс-игрок НБА набирал в среднем по 2,8 очка и 1,1 подбора.

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