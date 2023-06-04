Пауль Ципзер, как ожидается, покинет «Баварию»

Легкий форвард «Баварии» (29 лет, 203 см), скорее всего, покинет «Баварию».

Ципзер отыграл за «Баварию» четыре сезона. У него контракт на сезон-23/24.

Ожидается, что Ципзер перейдет в команду из своего родного города «Академикс Гейдельберг», в которой начинал профессиональную карьеру.

В Евролиге-22/23 экс-игрок НБА набирал в среднем по 2,8 очка и 1,1 подбора.

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