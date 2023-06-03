Андреа Тринкьери, скорее всего, покинет пост главного тренера «Баварии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Германии Ульм Пабло Ласо Бавария Андреа Тринкьери Баскетбол

Итальянец Андреа Тринкьери, скорее всего, покинет пост главного тренера «Баварии».

После неожиданного поражения в полуфинальной серии плей-офф Бундеслиги от «Ульма» (0-3), который занял 7-е место по итогам регулярки, Тринкьери намекнул, что его пребывание в немецком клубе подошло к концу.

«Думаю, это была последняя для меня игра во главе «Баварии», – сказал Андреа после третьего матча.

В случае ухода Тринкьери завершит свою 3-летнюю работу на посту главного тренера «Баварии» с двумя Кубками Германии и двумя выходами в плей-офф Евролиги.

На замену Тринкьери, как ожидается, пригласят Пабло Ласо.

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1 комментарий

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Кирилл Павлюченко
Нагельсманну приготовиться!
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