Итальянец Андреа Тринкьери, скорее всего, покинет пост главного тренера «Баварии».

После неожиданного поражения в полуфинальной серии плей-офф Бундеслиги от « » (0-3), который занял 7-е место по итогам регулярки, Тринкьери намекнул, что его пребывание в немецком клубе подошло к концу.

«Думаю, это была последняя для меня игра во главе «Баварии», – сказал Андреа после третьего матча.

В случае ухода Тринкьери завершит свою 3-летнюю работу на посту главного тренера «Баварии» с двумя Кубками Германии и двумя выходами в плей-офф .

На замену Тринкьери, как ожидается, пригласят .

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