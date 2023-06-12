Майкл Мэлоун о стратегии «Денвера»: «Драфт, развитие игроков, добавление нужных элементов»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал, какой путь развития избрала в свое время команда, которая находится в шаге от завоевания чемпионского титула.

В понедельник «Наггетс» примут «Хит» в пятом матче финала при 3-1.

«Каждая команда должна выбрать путь и оставаться верным ему. Мне очень повезло, что наш путь состоял из терпения, хорошей работы на драфте и развития этих игроков, а затем и добавления к ним нужных элементов.

Каждый движется к цели по-своему. Некоторые команды хотят обеспечить будущее, пытаясь заполучить игрока Матча всех звезд. А у нас никогда не было спешки», – заявил Мэлоун.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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