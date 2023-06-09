Руководитель команды НБА: «Время, когда Харден был альфа-игроком уровня максимального контракта, в этой лиге закончилось»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Анонимный руководитель команды Восточной конференции считает, что лучшее время в карьере разыгрывающего Джеймса Хардена прошло.

«Слушайте, в правильной ситуации, я думаю, Джеймс Харден мог бы стать важной частью команды. Он мог бы внести свой вклад в хороший коллектив.

Но готов ли он взять на себя эту роль и получать соответствующие деньги? Судя по нашим разговорам, Джеймс ищет кого-то, кто будет платить ему столько, сколько, по именно его мнению, он стоит – а это не так.

Так что Джеймс находится в том прискорбном положении, о котором мы постоянно говорим. Кто последним узнает, что все кончено? Сам баскетболист. Время, когда у него был статус альфа-игрока уровня максимального контракта, в этой лиге закончилось. Он не может приносить победы», – сказал руководитель в интервью Heavy.

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3 комментария

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Максим Макеев
мори это ты?
+2
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+2
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Abdulla
Он может приносить победы, но не может больше доминировать. Как-то так.
Максималку свежую ему не выпишут наверняка.
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NikolayOss
Ответ Максим Макеев
мори это ты?
Супермакс сбивает до макса )))
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