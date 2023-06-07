Шэмс Чарания: «Харден разрывается между «Филадельфией» и «Хьюстоном»
Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, что звездному защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену предстоит принять непростое решение в это межсезонье.
«Харден разрывается между «Филадельфией» и «Хьюстоном», что означало бы возвращение домой. Там у него корни, там его семья.
У «Рокетс» свободны более 60 миллионов долларов в платежке, они имеют возможность освободить еще больше пространства – до 70 миллионов долларов – так что у них будет куча денег. И я верю, что команда из Хьюстона будет агрессивной на рынке», – рассказал Чарания.
У Хардена есть опция игрока, он может стать свободным агентом этим летом.
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Если только Хьюстон не запульнет в него, какой-то большой контракт, а сам Джеймс хочет в свое удовольствие попылить еще лет 5, а не играть в топ команде конференции.