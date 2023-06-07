Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, что звездному защитнику «Филадельфии» предстоит принять непростое решение в это межсезонье.

«Харден разрывается между «Филадельфией» и « », что означало бы возвращение домой. Там у него корни, там его семья.

У «Рокетс» свободны более 60 миллионов долларов в платежке, они имеют возможность освободить еще больше пространства – до 70 миллионов долларов – так что у них будет куча денег. И я верю, что команда из Хьюстона будет агрессивной на рынке», – рассказал Чарания.

У Хардена есть опция игрока, он может стать свободным агентом этим летом.

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