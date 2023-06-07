Шэмс Чарания: «Харден разрывается между «Филадельфией» и «Хьюстоном»

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, что звездному защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену предстоит принять непростое решение в это межсезонье.

«Харден разрывается между «Филадельфией» и «Хьюстоном», что означало бы возвращение домой. Там у него корни, там его семья.

У «Рокетс» свободны более 60 миллионов долларов в платежке, они имеют возможность освободить еще больше пространства – до 70 миллионов долларов – так что у них будет куча денег. И я верю, что команда из Хьюстона будет агрессивной на рынке», – рассказал Чарания.

У Хардена есть опция игрока, он может стать свободным агентом этим летом.

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7 комментариев

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EchteLiebe
Все решат предложения стрип клубов из Филы и Хьюстона
Чей пакет окажется больше, туда и поедет Борода
+6
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Рашид Джуманазаров
Вот и интрига лета
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Bek_cp3
Ответ Мурзин Ринат
Помню как Харден жирел и специально почти байкотировал игры , что его обменяли , а теперь обратно просится , странно
так это ж и не он просится) это инсайдеры вбрасывают, а уж там можно только гадать, так ли это) может это просто вброс для филы: "аллё, щас максималкой не кинете, человек уедет на родину")
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Мурзин Ринат
Помню как Харден жирел и специально почти байкотировал игры , что его обменяли , а теперь обратно просится , странно
+1
0
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Cubs-V
Не понятно зачем это обеим сторонам.
Если только Хьюстон не запульнет в него, какой-то большой контракт, а сам Джеймс хочет в свое удовольствие попылить еще лет 5, а не играть в топ команде конференции.
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ST-L
Ответ Рашид Джуманазаров
Вот и интрига лета
при всем уважении к прошлым перфомансам Джеймса и ростеру Рокетс - это не интрига
+2
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