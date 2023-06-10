Эрик Споэльстра о 1-3 в финальной серии: «Все может измениться очень быстро»

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рассказал о подходе флоридской команды, которая оказалась в шаге от поражения в финале НБА.

В пятницу «Хит» уступили «Денверу» на домашней арене со счетом 95:108, 1-3.

«У нас очень конкурентоспособный коллектив. Мы добиваемся всего, преодолевая трудности, именно так все должно быть сделано прямо сейчас, снова. Все, на чем мы собираемся сосредоточиться, это возвращение серии в Майами. Все может измениться очень быстро.

В Денвере будет тяжелая игра, но это именно то, что любят парни, собранные в нашей раздевалке. К моменту, когда мы сядем в самолет, все, о чем будет думать команда, это возвращение серии в Майами», – сказал Споэльстра.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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3 комментария

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Денис Храпунов
Звучит пока так, как будто следующая игра последняя.
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Кирилл Павлюченко
"Всё может измениться очень быстро" - в том смысле, что сезон в НБА закончится?!
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Dmitry Trepov
Да, все будет очень быстро, осталась одна игра
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