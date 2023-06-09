Тайлер Хирро пропустит 4-й матч финала с «Денвером»

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Майами» Тайлер Хирро пропустит четвертый матч финальной серии НБА против «Денвера» в пятницу.

Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы руки.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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3 комментария

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Джинобля
Ответ GGlushkov
Почему? Даже если счёт в серии будет 3:1 в пользу Денвера, серия ещё не закончена :)
Я думаю, если Денвер дожмет вторую подряд в гостях, то в пятом матче оформит титул уже уверенно
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0
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Джинобля
К пятому матчу его возвращение может быть не нужно
+1
0
+1
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GGlushkov
Ответ Джинобля
К пятому матчу его возвращение может быть не нужно
Почему?

Даже если счёт в серии будет 3:1 в пользу Денвера, серия ещё не закончена :)
+1
-1
0
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