Защитник «Майами» пропустит четвертый матч финальной серии НБА против « » в пятницу.

Баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы руки.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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