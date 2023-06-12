Защитник «Денвера» рассказал о настрое, с которым должна выйти команда на пятый матч финальной серии против «Майами».

«Наггетс» находятся в шаге от завоевания первого в истории клуба чемпионского титула НБА.

«Нельзя расслабляться. У нас были в этом плей-офф моменты, когда мы позволяли себе подобное, но это недопустимо. Об этом сегодня говорил тренер Мэлоун. «Наггетс» должны выйти на пятый матч с мыслью о том, что уступают в серии 1-3.

Важно сохранять правильный настрой, нацеленность на победу. Мне кажется, с нами все в порядке, у нас все нормально с подходом к делу. Мы будем играть так, будто уступаем 1-3», – заявил Браун.

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«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆